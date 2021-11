No vax muore per Covid a 56 anni, si era curato a casa: “Unica arma contro il virus è il vaccino”



Il caso di un uomo di 56 anni che non aveva voluto farsi vaccinare contro il Covid e che poi è morto in Veneto: “Era arrivato in ospedale da pochi giorni, lo avevamo ricoverato in pneumologia quando era già in condizioni precarie. Inizialmente si era curato a casa, poi è peggiorato. Di Covid si muore ancora, l’unica arma che abbiamo contro questo virus è la vaccinazione”.

Continua a leggere



Il caso di un uomo di 56 anni che non aveva voluto farsi vaccinare contro il Covid e che poi è morto in Veneto: “Era arrivato in ospedale da pochi giorni, lo avevamo ricoverato in pneumologia quando era già in condizioni precarie. Inizialmente si era curato a casa, poi è peggiorato. Di Covid si muore ancora, l’unica arma che abbiamo contro questo virus è la vaccinazione”.

Continua a leggere

Continua a leggere