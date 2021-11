Non solo Noemi De Vitis: perché le molestie denunciate su Instagram sono un fallimento dello Stato



Noemi De Vitis non è la prima donna ad aver avuto bisogno dei social network per far emergere un caso di molestie, dopo il disinteresse mostrato dalle forze dell’ordine. Ecco perché la sua non è una vittoria, ma l’attestazione di una clamorosa sconfitta di chi sarebbe preposto a difendere le persone da molestie e abusi. Una sconfitta che chiama in causa anche la politica e i media.

