Nuova mappa Ecdc del rischio Covid in Ue: in Italia solo 6 regioni in verde, Bolzano torna in rosso



La nuova mappa ecdc del rischio Covid inUe, appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Solo sei regioni rimangono in verde, cioè nelle classificazioni a più basso rischio, mentre la provincia di Bolzano torna in rosso. Peggiora la situazione del contagio covid anche a livello europeo, in particolare nell’Europa dell’Est dove la mappa ecdc segnala sempre più zone in rosso scuro.

