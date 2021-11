Nuova mappa Ue del rischio Covid: Veneto, Friuli e Marche in zona rossa, Bolzano in rosso scuro



Secondo l’aggiornamento di giovedì 18 novembre della mappa del rischio Covid dell’Ecdc Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto sono in zona rossa, Bolzano in rosso scuro e solo la Sardegna è colorata di verde. Il resto d’Italia è in fascia arancione.

Continua a leggere



Secondo l’aggiornamento di giovedì 18 novembre della mappa del rischio Covid dell’Ecdc Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto sono in zona rossa, Bolzano in rosso scuro e solo la Sardegna è colorata di verde. Il resto d’Italia è in fascia arancione.

Continua a leggere

Continua a leggere