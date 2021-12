Obbligo vaccinale e restrizioni: come i paesi europei si difendono dalla variante Omicron



Con l’arrivo della nuova variante Omicron non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei aumentano le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Green Pass e obbligo vaccinale gli strumenti utilizzati anche da Austria, Belgio e Germania. Fanalino di coda la Gren Bretagna dove il pass sanitario viene raramente richiesto.

Continua a leggere



Con l’arrivo della nuova variante Omicron non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei aumentano le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Green Pass e obbligo vaccinale gli strumenti utilizzati anche da Austria, Belgio e Germania. Fanalino di coda la Gren Bretagna dove il pass sanitario viene raramente richiesto.

Continua a leggere

Continua a leggere