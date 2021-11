Omicidio Barletta, fermati due ragazzi: “Claudio Lasala ucciso per un cocktail negato”



Due ragazzi di appena 20 e 18 anni sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario aggravato per l’assassinio del 24enne Claudio Lasala, ucciso a Barletta con una coltellata, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, a seguito di un litigio in un bar. Il giovane secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stato ucciso per un cocktail negato.

