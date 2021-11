Omicidio di Massimo Melis a Torino, si cerca l’ex dell’amica: “Forse lo ha ucciso per gelosia”



Si cerca l’ex fidanzato dell’amica di Massimo Melis, l’uomo di 52 anni ucciso in via Gottardo a Torino nella notte tra il 31 e il 1 novembre. L’uomo di 62 anni seguiva da tempo la donna, costringendola a farsi scortare dagli amici fino al pianerottolo di casa. Non aveva mai sporto denuncia. Attualmente il sospettato risulta irreperibile.

