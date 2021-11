Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’8 al 14 novembre 2021: Vergine e Capricorno vi sommergono di coccole



Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dall’8 al 14 novembre 2021 saranno i segni di terra a trionfare in tutta la loro rinnovata dolcezza. Venere infatti si è spostata nel segno del capricorno dove sosterà per diverse settimanel fino alla prima di marzo 2022. Ciò significa che Vergine, Capricorno e Toro ci stupiranno con dichiarazioni d’amore mai sentite prima. Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

