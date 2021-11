Orrore a Modena, 13enne ubriaca e stuprata allo stadio: il branco cerca di bloccare i soccorsi



Una ragazzina di 13 anni, in stato confusionale, è stata soccorsa ieri sera al parco Novi Sad a Modena. Era in compagnia del fidanzatino e di altri amici quando sono stati chiamati i soccorsi. Pare che alcuni giovani abbiano tentato di bloccarne le operazioni e di sottrarre la ragazza ai soccorritori. Indagini in corso: non si esclude che abbia anche subito violenza sessuale.

