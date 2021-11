Padova, troppi dipendenti no-vax e senza green pass: corsa contro il tempo per non chiudere



A Piove di Sacco, in provincia di Padova, il laboratorio di Antonietta Garbo e Oscar Quaggia ha rischiato di chiudere per l’elevato numero di dipendenti non vaccinati e sprovvisti di Green pass, necessario per lavorare. L’imprenditrice ci racconta che sta facendo gli straordinari per cercare di restare aperta.

