Paola Ferrari smaschera Diletta Leotta: “Non è mai stata con il Turco, il suo fidanzato è un altro”



Paola Ferrari, in un’intervista ad “Un giorno da pecora”, ha rivelato alcune informazioni relative alla vita privata di Diletta Leotta. Secondo la giornalista, infatti, la showgirl non sarebbe mai stata fidanzata con Can Yaman e il suo attuale fidanzato sarebbe uno sportivo.

