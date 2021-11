Per l’Iss l’efficacia dei vaccini Covid è al 92% nel prevenire i ricoveri e al 76% per le infezioni



Secondo l’ultimo Report integrale del monitoraggio settimanale dell’andamento dell’epidemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità, resta alta l’efficacia dei vaccini anti Covid nel prevenire l’ospedalizzazione (92%), i ricoveri in terapia intensiva (95%) e le infezioni (76%) con variante Delta prevalente. Negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri è stato sette volte più alto per chi non era vaccinato.

