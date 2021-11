Perché la responsabilità sociale è importante per le aziende? Parola a Federico Garcea CEO di Treedom

In quasi tutti i settori, le aziende devono affrontare più concorrenza che mai. Come può una società distinguersi tra i suoi concorrenti? Un metodo per separarsi dalla massa è abbracciare la responsabilità sociale delle imprese.

La responsabilità sociale delle imprese (a volte definita “CSR – Corporate Social Responsability”) è più di un clamore. Mentre alcuni cinici potrebbero deridere gli sforzi delle aziende per diventare più socialmente consapevoli, i risultati parlano da soli, si parla di aumento di fatturato, di miglioramento della qualità del lavoro dei dipendenti e dell’aumento della credibilità da parte di clienti e stakeholders.

E a rispondere alle esigenze di impegno sociale di queste aziende ci pensano realtà come Treedom. Con Treedom ogni società può dare vita alla propria foresta aziendale e comunicare il suo impegno per la sostenibilità in modo coinvolgente, emozionale e con vantaggi reali per il raggiungimento dei propri obiettivi. Grazie al suo modello di business, dal 2014 l’azienda fa parte delle Certified B Corporations, il gruppo di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali.

Un progetto che interessa sempre più aziende che guardano alla neutralità di carbonio come un obiettivo del proprio modello di business. Per questo motivo il colosso dell’hosting mondiale, GoDaddy, ha deciso di avere come ospite dei suoi GoDaddy Talks Federico Garcea, CEO di Treedom che – intervistato da Veronica Benini (alias @Spora) – spiegherà come l’intervento sociale contribuisce attivamente al business delle aziende partner e di come questo impegno può essere ad appannaggio di chiunque. L’intervista sarà disponibile lunedì 8 novembre alle ore 17 sulla pagina di GoDaddy, ma sarà possibile rivederla ogni volta che si vorrà.

La CSR attrae sia i clienti che i dipendenti

I consumatori hanno più opzioni che mai, grazie all’e-commerce e ad altre innovazioni tecnologiche. Tuttavia, un rapporto del 2017 di Cone Communications ha rivelato che l’89 percento dei consumatori passerebbe da un marchio attuale a un marchio di qualità e costo comparabili, se fosse associato a una buona causa.

I dipendenti, in particolare i Millennials, sono attratti dai valori dei potenziali datori di lavoro. Nelle giuste circostanze, questi candidati di lavoro idealisti diventeranno dipendenti impegnati e fedeli alla missione aziendale.

La Responsabilità Sociale migliora la reputazione della tua azienda

La maggior parte delle persone sarebbe d’accordo sul fatto che siamo definiti dalle azioni che compiamo. Se la tua azienda è stata coinvolta in uno scandalo, abbracciare sinceramente la CSR può fare molto per riparare il danno. La CSR mostra ai consumatori e alla stampa che la tua organizzazione si impegna ad affrontare gli errori del passato e ad evitarli in futuro.

La CSR può far risparmiare denaro alla tua organizzazione nel lungo periodo

Sebbene alcune iniziative di sostenibilità potrebbero costare un po’ in fase di avvio, questi passaggi ti faranno risparmiare denaro a lungo andare. Inoltre, sono spesso disponibili incentivi fiscali per pratiche eco-compatibili!

Un’ultima nota: pratica ciò che predichi! Quando abbracci la CSR, stai dicendo al mondo che incarni queste filosofie. L’ipocrisia provocherà un enorme contraccolpo e il danno al tuo marchio e alla tua reputazione potrebbe non scomparire mai veramente.

Quando si tratta di iniziative di CSR, ogni piccola cosa aiuta!