Perché siamo di fronte a una pandemia di non vaccinati



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ha spiegato perché condivide la definizione di “pandemia di non vaccinati”: “È evidente che ci troviamo in uno scenario dove il rischio di essere infettati è diverso fra i vaccinati e i non vaccinati: secondo l’analisi dell’Iss nessuno dei vaccinati colpiti dal virus, fino a 59 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva”.

