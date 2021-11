Pesaro: rivela di essere lesbica, genitori si appostano e la picchiano all’uscita dal lavoro



È quanto ha denunciato di aver subito una ragazza pesarese di 20 anni che ora si è rivolta alla polizia per querelare padre e madre, facendo così partire una indagine della Procura di Pesaro per il reato di maltrattamenti. Secondo il suo racconto i due genitori avrebbero iniziato a perseguitarla con insulti e minacce dopo il suo coming out.

