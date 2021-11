Pestato a morte in discoteca, la Spagna sospende il processo per l’omicidio di Niccolò Ciatti



Processo sospeso in Spagna per l’omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne italiano morto in seguito a un pestaggio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret da Mar. Per la sua morte sono indagati due ragazzi ceceni, uno dei quali, accusato di aver sferrato il calcio mortale a Niccolò, verrà estradato in Italia dalla Germania dove è stato arrestato lo scorso agosto.

