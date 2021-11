Pestato a sangue in un albergo a Rimini, 45enne muore dopo 9 giorni di coma: fermati tre uomini



Tre uomini sono stati fermati per l’omicidio del 45enne pestato a sangue in un albergo a Rimini lo scorso 3 novembre. Gli inquirenti sono sulle tracce di una quarta persona. La vittima è morta in ospedale dopo nove giorni di coma.

