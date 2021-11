Pilar Fogliati fidanzata con Severiano Recchi, nuovo amore dopo la rottura con Claudio Gioè



La nuova protagonista della serialità italiana (con la fiction “Cuori” ha conquistato il pubblico di Rai1) ha un fidanzato che la lascia libera di esprimere al meglio la sua professione: “Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui”.

Continua a leggere



La nuova protagonista della serialità italiana (con la fiction “Cuori” ha conquistato il pubblico di Rai1) ha un fidanzato che la lascia libera di esprimere al meglio la sua professione: “Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui”.

Continua a leggere

Continua a leggere