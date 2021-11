Poliziotto muore colpito da un proiettile in addestramento: tragedia durante esercitazione



Il poliziotto vittima dell’incidente è Sergio Di Loreto assistente capo della polizia in servizio alla Questura di Agrigento. Era arrivato in Sardegna per partecipare a un corso di aggiornamento al Centro di Addestramento della polizia.

