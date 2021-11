Presidi a Fanpage.it: “Protocollo quarantene in classe è solito scaribarile su dirigenti scolastici”



Il nuovo documento per la gestione dei contatti positivi e delle quarantene a scuola non convince i presidi italiani: “Quello che ci lascia perplessi è il solito scaricabarile sui presidi. Se le Asl non riescono a intervenire si buttano sul preside e sul suo team una serie di incombenze che sono di natura prettamente sanitaria”, ha detto Mario Rusconi, presidente dell’Anp Roma e vicepresidente Anp Lazio, in un’intervista a Fanpage.it.

