Previsioni meteo 4 novembre, tempo più asciutto sull’Italia ma non per tutti



Che tempo farà oggi giovedì 4 novembre? Secondo le previsioni meteo, tempo generalmente più asciutto per l’Italia dopo l’intensa ondata di maltempo che ha investito la Penisola ma sarà una tregua molto breve e soprattutto non per tutti. Maltempo al sud e allerte meteo previste dalla Protezione Civile per 10 regioni italiane a rischio.

Continua a leggere



Che tempo farà oggi giovedì 4 novembre? Secondo le previsioni meteo, tempo generalmente più asciutto per l’Italia dopo l’intensa ondata di maltempo che ha investito la Penisola ma sarà una tregua molto breve e soprattutto non per tutti. Maltempo al sud e allerte meteo previste dalla Protezione Civile per 10 regioni italiane a rischio.

Continua a leggere

Continua a leggere