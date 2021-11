Quando arriverà in Italia la pillola antivirale di Merck contro il Covid approvata nel Regno Unito



Quando arriverà in Italia molnupiravir, la pillola contro il Covid-19 prodotta da Merck? Dopo l’autorizzazione da parte dell’Mhra nel Regno Unito, si attende l’ok di Ema ma intanto, come ha confermato Franco Locatelli del Cts “Aifa si è già attivata per acquisire una quantità adeguata del farmaco antivirale orale contro Sars-Cov-2”.

