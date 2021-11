Reddito di cittadinanza, dal boss ai “nullatenenti” con Ferrari e barca: maxi blitz in tutta Italia



Auto di lusso, barche, appartamenti, autonoleggi con numerose macchine e una scuola di ballo. Ma anche chi si è inventato di avere dei figli (e chi si è dimenticato di segnalare la presenza del marito), chi ha finto di essere bulgaro per intascare il sussidio dello stato: una vera a e propria valanga di irregolarità, quasi 5mila, per un totale di 20 milioni di euro intascati in varie parti del Paese, scoperte dai carabinieri del comando interregionale ‘Ogaden’, in collaborazione con il comando Tutela del Lavoro.

