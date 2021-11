Ricoveri covid e terapie intensive in Italia, la situazione regione per regione



I dati dei ricoveri covid e dei posti letto occupati in terapie intensiva regione per regione. Alcune sono decisamente sotto la soglia di allerta individuata come indicatore per il passaggio dalla fascia bianca alla zona bianca ma altre rischiano come il Friuli Venezia Giulia perché al limite dalla soglia critica.

