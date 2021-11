Rimini, sgozzato alla fermata del bus con un punteruolo: chi era il 74enne Galileo Landicho



Galileo Landicho aveva 74 anni lavorava come giardiniere per un imprenditore a Rimini. Secondo gli amici, Landicho non aveva nemici o problemi con la giustizia. Ancora in fuga il killer.

