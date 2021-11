“Roberto Parli frequenta Clarissa Tami”: il commento dell’ex moglie Adriana Volpe



Roberto Parli è stato paparazzato in compagnia della conduttrice radiofonica Clarissa Tami. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si starebbero “frequentando assiduamente”. Adriana Volpe, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha detto la sua a riguardo e ha spiegato in che rapporti è oggi con il suo ex marito.

Continua a leggere



Roberto Parli è stato paparazzato in compagnia della conduttrice radiofonica Clarissa Tami. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si starebbero “frequentando assiduamente”. Adriana Volpe, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha detto la sua a riguardo e ha spiegato in che rapporti è oggi con il suo ex marito.

Continua a leggere

Continua a leggere