Salmaso: “Aumento casi Covid trainato dai bambini, ma in Italia la quarta ondata sarà limitata”



L’epidemiologa Stefania Salmaso a Fanpage.it sull’aumento dei casi Covid in Italia e in Europa: “Stiamo osservando che i bambini tra i 3 e 5 anni fino ai 12 hanno avuto in proporzione un incremento del numero dei casi e di incidenza che certamente è il più elevato in quasi tutte le regioni rispetto alle altre fasce d’età. Non si può parlare di quarta ondata nel senso classico del termine, ma mantenere le precauzioni individuali come uso della mascherina e distanziamento”.

Continua a leggere



L’epidemiologa Stefania Salmaso a Fanpage.it sull’aumento dei casi Covid in Italia e in Europa: “Stiamo osservando che i bambini tra i 3 e 5 anni fino ai 12 hanno avuto in proporzione un incremento del numero dei casi e di incidenza che certamente è il più elevato in quasi tutte le regioni rispetto alle altre fasce d’età. Non si può parlare di quarta ondata nel senso classico del termine, ma mantenere le precauzioni individuali come uso della mascherina e distanziamento”.

Continua a leggere

Continua a leggere