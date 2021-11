Sassari, in pellegrinaggio a Medjugorje: in 30 prendono il Covid, 6 no-vax gravi in ospedale



Il viaggio non prevedeva particolari precauzioni, nonostante la Bosnia fosse inserita tra le regioni interessate da una terza ondata di pandemia piuttosto diffusa. Ora i contagiati rischiano il ricovero in terapia intensiva. Possibili focolai in diversi comuni della Gallura: potenzialmente un migliaio le persone coinvolte.

