Scomparsa Sara Pedri, la sorella: “Il suo corpo è in fondo al lago: avrei dovuto fermarla”



Sono passati otto mesi dalla scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì di cui non si hanno più notizie dallo scorso 4 marzo. La sorella, intervista da Corsera, racconta delle ricerche che non si sono mai fermate e che continueranno nel lago di Santa Giustina dove si ipotizza si sarebbe gettata il giorno della scomparsa. “Mia sorella è in fondo a quel lago – spiega Emanuela Pedri – il mio rammarico? Non averla fermata”.

