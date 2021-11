Scuola, al via la settimana della RiGenerazione: progetti su riciclo e sostenibilità in tutta Italia



Al via dal 3 al 5 novembre 2021 la prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole. Tante le iniziative realizzate dalle scuole in tutta Italia sui temi legati a riciclo, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e riuso.

