Sesso con le pazienti come cura per il papilloma, ginecologo barese arrestato



Arrestato il ginecologo barese Giovanni Miniello, finito al centro di una inchiesta per violenza sessuale su alcune pazienti a cui avrebbe proposto di fare sesso con lui come cura per guarire.

