“Sfera aspetta Madame per una cena, ma lei non arriva e lui si accontenta di Taylor Mega”



Secondo Dagospia, Sfera Ebbasta avrebbe dovuto incontrare Madame per una cena sul Lago di Garda. Lei, però, non si è presentata e il rapper si “è accontentato di Taylor Mega”, con cui in passato ha avuto un breve e passionale flirt nel 2018. Potrebbe essere l’occasione giusta per un ritorno di fiamma?

