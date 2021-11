“Soffro di ansia e depressione”, le lacrime di Bella Hadid sui social



Bella Hadid si sfoga sui social e mostra il lato più debole di se stessa confessando di soffrire di depressione: “I social media non sono reali. Ricordatevelo”. E poi: “Ho avuto abbastanza momenti no per capire che prima o poi si impara anche a gestire il dolore. Mi ci è voluto molto tempo prima di capirlo”.

