Domenica 21 novembre in Via Assisi, continuano gli appuntamenti con la stand up comedy al QUID di Via Assisi, laddove ha ripreso voce l’irriverenza del Comedy Garage, appuntamento cult a cura di Daniele Fabbri, stand up comedian e curatore dello storico evento giunto al suo settimo anno.

La domenica del QUID fa spazio ai nuovi pezzi dei beniamini del settore, su un palco diviso in due momenti: quello in streaming su QUID Channel – una sorta di “show prima dello show” che dà vita ad un podcast estemporaneo -, seguito dal secondo momento “dal vivo”, con la gente pronta ad assistere alle sperimentazioni dei parolieri e commentatori della realtà.

Nella serata di domenica 21 novembre, con apertura locali alle ore 19.30, il palco prenderà vita dalle ore 20.00, con il Garage Live Podcast, per poi lasciar spazio – spente le telecamere dello streaming -, alle esibizioni dei comici resident Daniele Fabbri, Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro, Gabriele Antinori, seguiti da Tommaso Faoro, ospite della serata.

Quando guardiamo i Live Show di un famoso StandUp Comedian internazionale e siamo estasiati dalle sue geniali battute, dimentichiamo che, prima di registrare lo show, quell’artista ha provato quelle battute almeno duecento volte con il pubblico, sperimentandole nei club e nei piccoli locali. È proprio in questi “garage”, in un’atmosfera più informale e diretta, che i comici mettono a punto il loro repertorio, in un rapporto schietto e complice con il pubblico in sala, per raggiungere le prestazioni adatte ad uno show da competizione.

L’articolo Stand Up Comedy al Quid proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro