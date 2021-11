Strage di Sassuolo, in casa c’era anche il bisnonno dei piccoli. I vicini: “Urlava ‘i bambini no’”



Anche il bisnonno era in casa durante la strage di Sassuolo in cui il 38enne Nabil Dhari ha sterminato la sua famiglia per poi togliersi la vita. L’anziano allettato è sopravvissuto alla strage come la più grande delle figlie di Elisa Mulas. I vicini agli inquirenti: “Urlava ‘I bambini no ti prego'”

