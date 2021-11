Super Green Pass, Pregliasco a Fanpage.it: “Fare presto per limitare colpo di coda della pandemia”



Il virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it sul Super Green pass al vaglio del Consiglio dei Ministri con le restrizioni solo per non vaccinati: “Fare presto per ridurre il rischio di andamento esponenziale della curva dei contagi”.

