Taranto, picchia la moglie disabile per 15 anni: “Se ti ribelli ti porto via i bambini”. Arrestato



Picchiava e minacciava la moglie sordomuta da 15 anni. La donna, sottoposta continuamente ad angherie e umiliazioni, non ha mai denunciato quanto avveniva per paura di perdere la custodia dei suoi bambini. A far partire le indagini delle forze dell’ordine in provincia di Taranto, la chiamata dei vicini di casa al 112.

