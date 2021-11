Terremoto a Reggio Calabria, scossa di 2.9: “L’abbiamo sentita forte, anche ai piani bassi”



Preoccupazione a Reggio Calabria e a Messina: la popolazione ha sentito distintamente il movimento sismico sia in casa, sia per strada. Per il momento non si registrano danni o problemi a persone o cose.

