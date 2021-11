Torino, in undici cercano di occupare due appartamenti vuoti: gli inquilini li denunciano



In undici cercano di occupare due appartamenti in uno stabile popolare in provincia di Torino: gli inquilini del palazzo chiamano le forze dell’ordine. Identificati e allontanati.

