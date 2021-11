Torino, marito No Vax aggredisce la moglie perché si è vaccinata contro il Covid



Un no vax di Torino ha minacciato e aggredito sua moglie, “colpevole” di essersi vaccinata e di voler far vaccinare anche il figlio adolescente contro il Covid. Come se non bastasse l’uomo ha intimato alla donna di licenziarsi dal lavoro.

