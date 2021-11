Torino, omicidio Massimo Melis: c’è la svolta, arrestato il presunto assassino



Svolta nell’omicidio di Massimo Melis. Un uomo è stato fermato ieri sera intorno alle 23 per aver sparato un colpo di pistola alla tempia dell’operatore della Croce Verde in via Gottardo a Torino. Sembra scartata la pista sentimentale battuta in un primo tempo: il delitto avrebbe avuto un altro movente, di tipo economico.

