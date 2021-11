Trovato morto Franco Molaro, era scomparso da dieci giorni: il cadavere nelle campagne di Coderno



È stato ritrovato morto in un campo a Coderno, in provincia di Udine, il 47enne Franco Molaro scomparso lo scorso 23 ottobre. A lanciare l’allarme erano stati i suoi fratelli. La sua automobile era stata ritrovata dalle forze dell’ordine il giorno successivo non lontano dalla centralina idroelettrica vicino al canale Ledra.

