Uccisa in casa nell’Ennese, le forze dell’ordine: “Vedova e malata, la figlia insisteva per la casa di riposo”



La figlia della 69enne uccisa in casa nell’Ennese voleva ricoverarla in una casa di riposo per via dei suoi problemi di salute. La donna era vedova e malata da molto tempo. Viveva con la figlia 47enne.

