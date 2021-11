“Uno in meno”, prof condannata a 8 mesi per le frasi contro il carabiniere ucciso a Roma



Eliana Frontini scrisse “Uno in meno Non ne sentiremo la mancanza”, condannata in primo grado per la frase contro il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Continua a leggere



Eliana Frontini scrisse “Uno in meno Non ne sentiremo la mancanza”, condannata in primo grado per la frase contro il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

Continua a leggere

Continua a leggere