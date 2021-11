Valeria Marini e la foto con l’occhio bendato: “Operata d’urgenza, rischiavo di perdere la vista”



Valeria Marini si mostra sui social con una benda sull’occhio e al settimanale “Chi” racconta il delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre d’urgenza per evitare di perdere la vista: “Ho avuto una paura folle, ho cercato la scusa per non farlo”. La diagnosi è arrivata prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi spagnola lo scorso marzo.

