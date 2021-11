Verona, Zeno abbandonato a 4 mesi dai genitori. L’avvocato: “Sperano un giorno di riportarlo a casa”



I genitori biologici del piccolo Zeno, abbandonato a 4 mesi a Verona, hanno patteggiato una condanna (sospesa) per 12 mesi a testa per abbandono di minore. Il patteggiamento è stato possibile per via della situazione economica precaria dei due. “Non avevano neppure i soldi per comprare da mangiare al piccolo – racconta a Fanpage.it l’Avvocata Sabrina Felicioni -. Ora lotteremo per degli incontri periodici col bimbo”

