Vittoria Campo morta a 23 anni, ipotesi mix di droghe dietro la tragedia della calciatrice



In attesa dei risultati dell’autopsia che la procura spera possano chiarire le cause della morte di Vittoria Campo, gli esami tossicologici effettuati subito dopo l’arrivo in ospedale a Palermo della calciatrice avrebbero evidenziato la presenza di cocaina e metadone nel sangue della 23enne aprendo così, come riportato da Repubblica, all’ipotesi di un mix di droghe come concausa del decesso. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire cosa sia accaduto l’1 novembre e soprattutto negli ultimi due mesi nella vita della calciatrice dopo la morte del fratello.

