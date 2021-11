Walter Fornaciari morto dopo caduta a Reggio Emilia: indagato un minore. “Con gli amici lo ha aggredito”



Indagato un minore per la morte del 46enne Walter Fornaciari a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato avvicinato dal ragazzo e dal suo gruppo di amici e poi, per cause ancora da accertare, sarebbe stato spinto fino alla caduta che ha provocato il trauma cranico.

Continua a leggere



Indagato un minore per la morte del 46enne Walter Fornaciari a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato avvicinato dal ragazzo e dal suo gruppo di amici e poi, per cause ancora da accertare, sarebbe stato spinto fino alla caduta che ha provocato il trauma cranico.

Continua a leggere

Continua a leggere