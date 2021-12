YANOMAMYY, SEX BOMB & FEMALE EMPOWERMENT

Di Gino Morabito

Provocante, eclettica, trasgressiva. La sua voce esula dal coro per svegliare le coscienze, ricordandoci l’importanza dell’unicità in controtendenza con una società omologata, alla continua ricerca dell’approvazione altrui. In un mix di origini latino americane, quello di Yanomamyy è un nome sinonimo di emancipazione femminile e resilienza; l’espressione artistica di chi lotta coraggiosamente per la realizzazione di sé e dei propri sogni. Urla a gran voce la necessità di amare e di amarsi; di cambiare, evolvere, impugnare le nostre vite per essere finalmente iberi.

Dall’universale alle piccole insicurezze di ogni donna, capace costantemente di reinventarsi trasformando ogni fragilità in un punto di forza, la cantautrice romana ne racconta la contemporaneità in chiave urban, esaltando le sue poliedricità e tenacia. Lo fa attraverso un brano che inneggia al female empowerment, esortando a non desistere, a non cedere, rincorrendo con audacia i propri obiettivi.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Assassina” (Red Owl Records/Visory Records), il singolo della brillante ed esplosiva Yanomamyy in featuring con il giovane artista e producer colombiano Herman Andres Joya Anaya, è avvolto da intriganti sonorità reggaeton arricchite da vibranti tocchi psichedelici; cornice perfetta di un testo diretto che miscela egregiamente la lingua italiana a quella iberica, arrivando al pubblico senza filtri.

«“Assassina” è la magia di rischiare tutto per un sogno che nessuno vede, nessuno tranne noi. Il mio desiderio più grande è quello di motivare gli esseri umani a migliorare sé stessi e a credere nelle proprie capacità, e di essere un esempio, attraverso la mia musica, per tutte quelle donne che vogliono fare della loro vita una vera e propria opera d’arte.» #Yanomamyy

Nell’attesa imminente del nuovo singolo in uscita, è ormai prossima la pubblicazione di un progetto dal respiro più ampio: un disco che, iniziato a novembre 2019, sta prendendo vita sotto forma di canzoni che riflettono il processo di profonda trasformazione ed evoluzione che l’artista romana ha subito negli ultimi due anni. Secondo alcune indiscrezioni, quella di Queen Yanomamyy si preannuncia essere una vera e propria “rivoluzione” di generi.

Biografia

Pseudonimo di Elis Regina Apruzzese Rodriguez, il suo nome d’arte prende ispirazione dalla tribù indigena degli Yanomamy, popolo che vive allo stato naturale al confine tra l’Amazonia venezuelana e quella brasiliana. Ma possiamo interpretarlo anche sotto un’altra chiave di lettura: in spagnolo “Ya-no-mamy” significa “mamy non c’è più”, mentre nello slang inglese-americano potrebbe diventare “Ya-kno-mamy?” (La conosci mamy?). L’artista trascorre parte dei suoi primi anni di crescita studiando in giro per il mondo: New York, Lima, Madrid, Rodi, senza mai trascurare quelle origini latino-americane, che saranno per lei essenza, colonna portante della sua musica.

Nel 2017 pubblica “Zumba”, il primo singolo che la vede al fianco di Ketama126, a cui seguono negli anni successivi molte altre release che evidenziano la sua impronta stilistica e la sua urgenza espressiva. Nelle canzoni di Yanomamyy, infatti, è riscontrabile una visione interculturale ad oggi totalmente assente nella scena italiana: ascoltando con attenzione si prende coscienza della consapevolezza musicale della cantautrice che ha dalla sua la forza di un mix di origini peruviane, brasiliane e giapponesi e una creatività tutta made in Italy. Versatile, grintosa, risoluta, Yanomamyy è l’icona dell’urban latin nazionale; una voce che esula dal coro per svegliare le coscienze, ricordandoci l’importanza dell’unicità in controtendenza con una società omologata, alla continua ricerca dell’approvazione altrui. Il suo personaggio e il suo sound sono la stessa cosa ed è come un cocktail di frutti esotici che non si è mai assaggiato. Bisogna assaporarlo per capirlo.

