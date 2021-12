A scuola mancano i prof: i docenti No Vax sostituiti dai laureandi



I laureandi potrebbero essere chiamati per sostituire i docenti che non vogliono vaccinarsi: nelle scuole la quota di No Vax si aggira attorno alle 40mila unità.

